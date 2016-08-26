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Суд арестовал захватчика банка Арама Петросяна до 24 октября

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В знак протеста мужчина объявил сухую голодовку

Обвиняемый в захвате заложников предприниматель Арам Петросян арестован Пресненским судом Москвы на два месяца. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 октября», — цитирует слова судьи агентство ТАСС.

Араму Петросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «ж», ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия»). Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину и попросил отпустить его под домашний арест, мотивируя это тем, что ему необходимо ухаживать за своей матерью, у которой болезнь Альцгеймера. 

«Прошу не арестовывать меня. Я слово офицера даю, а я майор запаса, что по первому звонку буду являться к следователям. У меня мама болеет, мне надо за ней ухаживать», — заявил он.

По его словам, он пытался вызвать общественный резонанс и привлечь повышенное внимание к проблемам бизнеса. В связи с этим Петросян сказал, что преступником себя не считает.

После решения об аресте предприниматель в знак протеста отказался от приема пищи.

«С сегодняшнего дня объявляю сухую голодовку», — подчеркнул Петросян.

Напомним, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений Ситибанка в Москве неизвестный мужчина удерживает заложников. Выяснилось, что это предприниматель из Подмосковья Арам Петросян. Позже он отпустил всех заложников и сдался правоохранительным органам.

Свои действия Петросян объяснил тем, что хотел привлечь внимание к проблемам бизнеса в России.  Петросян заявил, что решился на такой шаг от отчаяния. По его словам, он торговал медицинскими аптечками, но недавно разорился. Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу в ближайшее время.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Суд арестовал захватчика банка Арама Петросяна до 24 октября

В знак протеста мужчина объявил сухую голодовку

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