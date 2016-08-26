Икра для тюрем попала под запрет

Список запрещенных для госзакупок импортных продуктов из 23 наименований утвержден правительством России. В черный список для больниц, детских садов, школ и тюрем вошли импортные икра, свинина, рис и соль. Эксперты уверены, что это позволит поддержать российских производителей и увеличить налоговые поступления.

Постановление от 22 августа 2016 года №832 ограничивает госзакупки отдельных видов импортных продуктов для государственных и муниципальных учреждений. С 3 сентября установлено ограничение на рыбную и мясную продукцию (переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина). Также в перечень включены молочные продукты, шелушенный рис, сахар, соль.

— Мы сталкивались с вопиющими фактами, когда наш бюджет тратился на закупку импортной рыбы. Например, тилапию, норвежскую семгу. Но качество этой рыбы невысокое — в Россию всегда везут импорт низкого качества, — рассказал «Известиям» руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Запрет на госзакупки импортных продуктов затронет только государственные и муниципальные учреждения: детские сады, школы, больницы, тюрьмы. Постановление правительства никак не затрагивает коммерческие закупки оптово-розничного сегмента торговли.

Правительством заявлено, что продукты, включенные в перечень, производятся в России и государствах ЕАЭС в достаточных объемах. И ограничения установлены для защиты внутреннего рынка, а также для поддержки российских производителей.

В планах стоит использование производственной мощности соседей — например Белоруссии. Также продовольственные аналоги можно закупать у других стран Евразийского экономического союза — Казахстана, Армении, Киргизии.

Ограничение госзакупок будет осуществляться по такому механизму: если на тендер будет подано как минимум две заявки на поставку импортных продуктов от России или стран Евразийского экономического союза, то заявка с импортными продуктами отклоняется.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский уверен, что этот шаг России следовало сделать давно.

— Ни в одной стране мира не покупают импортное продовольствие на бюджетные деньги. И наша страна наконец-то пришла к этому, — сказал он «Известиям».

По мнению Сергея Лисовского, ограничение госзакупок импортных продуктов поможет оставить деньги в России, дать гражданам новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и тем самым улучшить жизнь россиян в целом.

— Российское продовольствие во многом качественнее импортного. А значит, наши госучреждения будут обеспечены более здоровым питанием, — уверен член Совета Федерации.

