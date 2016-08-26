Два корабля столкнулись на Дону

Два сухогруза столкнулись на Гниловском рейде реки Дон недалеко от Ростова-на-Дону. По предварительной информации, крушение могло произойти из-за нарушения энергоснабжения на одном из кораблей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Оба судна перевозили зерно. Сообщается, что ни один член экипажа не пострадал, передают Дни.Ру.



«Минувшей ночью около полуночи судно «Поноша», следовавшее по реке Дон с зерном, столкнулось в районе Гниловского рейда с сухогрузом «Омский-6», перевозившим зерно», — цитирует «Интерфакс» собеседника. Одно судно навалилось на другое, в результате чего судно «Омский-6» получило повреждения главной палубы и корпуса.

