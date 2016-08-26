Минфин скорректирует закон о биткоинах после встречи с экспертами

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что законопроект о запрете биткоинов готов к утверждению, однако Минфин не будет с этим торопиться, так как делать лобовой запрет криптовалюты без обсуждения с экспертами не очень правильно.



«Я сейчас хочу провести серию встреч с экспертами и еще раз подумать, что нам надо сделать. Наверное, с учетом развития технологий лобовой запрет делать будет не очень правильно», — цитирует слова Моисеева агентство ТАСС.



Он отметил, что государство должно ограничить возможности для незаконного использования биткоинов — в операциях с нелегальными транзакциями и отмыванием денег.



4 августа «Известия» сообщали, что Минфин не собирается приравнивать биткоины к иностранной валюте. Это сказали в пресс-службе Министерства финансов, комментируя сообщения о краже биткоинов после хакерской атаки на гонконгской бирже.



3 августа в Гонконге одна из крупнейших в мире бирж криптовалют — Bitfinex — приостановила операции, после того как неизвестным киберпреступникам удалось похитить $65 млн в биткоинах. Хакерская атака спровоцировала обвал котировок на цифровую валюту с $605 до $480.

Виртуальные деньги — биткоин — это первая криптовалюта, электронные средства, которые создал никому не известный программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоcи Накамото. Произошло это в 2009 году. Термин «Биткоин» и специфику (алгоритм работы биткоина) придумал именно он.



Криптовалюты и биткоин «Википедия» описывает следующим образом: «Криптовалюта — один из видов цифровой валюты. Ее эмиссия и учет основаны на разных криптографических методах. А функционирование происходит децентрализованно, в распределенной компьютерной сети».



Отметим, что в апреле Россия стала первой страной, где зарегистрирован товарный знак bitcoin. Его правообладателем является Алекс Форк, автор первой книги про биткоины, учредитель ООО «Биткоин». Товарный знак зарегистрирован под №552645 (в том числе по 36-му и 38-му классам — «банковские услуги» и «телекоммуникации»). Срок действия патента истекает 30 декабря 2023 года. Об этом «Известиям» рассказал сам Алекс Форк.



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