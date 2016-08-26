Суд арестовал шестерых сотрудников ЧОП, входивших в ОПГ Шакро Молодого

Тверской суд столицы арестовал шестерых работников ЧОП «Защитник», которые входили в организованную преступную группировку, возглавляемую Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов дела о вымогательстве меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября.

Арестованы учредитель и замдиректора ЧОП «Защитник», бывший сотрудник ФСО России Александр Голубев, вице-президент Союза десантников России и фактический руководитель охранного предприятия Батыр Бекмурадов, сотрудники ЧОПа Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин.

По версии следствия, они жестоко избили предпринимателя Льва Гарамова, требуя от него 10 млн рублей.

Сами фигуранты вину в вымогательстве и участии в преступном сообществе Шакро Молодого отрицают, передает агентство «РИА Новости».



24 августа сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ столичной полиции обезвредили ОПГ, действовавшую от имени «вора в законе» Захария Калашова.



Напомним, 12 июля в Москве оперативники задержали одного из лидеров криминального мира, неоднократно судимого «вора в законе» Захария Калашова, известного под кличкой Шакро Молодой. Калашов подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки возле столичного ресторана на Рочдельской улице в конце 2015 года и вымогательстве.



Кроме того, в сговоре с криминальным авторитетом и получении от него взятки в €500 тыс. подозревают трех высокопоставленных сотрудников СКР. Ведущие следователи Главного следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы уволились из-за дела о покровительстве криминального авторитета Захария Калашова.

