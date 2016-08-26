Во Франции признали незаконным запрет на ношение буркини

Государственный совет Франции признал незаконным запрет на ношение на пляже мусульманского купальника — буркини. Запрет был принят в месте Вильнев-Любе недалеко от Ниццы.

Ранее запрет на ношение буркини поддержал премьер Франции Мануэль Вальс. По его мнению, пляжи, как и любое другое общественное место, «должны быть свободны от религиозных притязаний».

На сегодняшний день запрет на буркини введен в семи коммунах Франции.

«Известия» писали, что одним из первых запрет на мусульманские купальники ввел Канн. Мэр города Давид Лиснар заявил, что правило не только улучшит политическую ситуацию в стране, но и повысит гигиеничность самих пляжей. За нарушение запрета полагается штраф. Девушки, появившиеся в буркини на каннских пляжах, должны будут заплатить €38.

Напомним, с 2011 года во Франции действует запрет на ношение мусульманской одежды, которая полностью закрывает лицо. Европейский суд по правам человека летом 2014 года счел этот закон правомерным.