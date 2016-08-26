Мизулина считает абсурдом штрафовать родителей за покупки детей

Абсурдным и нарушающим Конституцию сенатор Елена Мизулина считает предложение ритейлеров о введении ответственности для родителей за продажу спиртного детям и подросткам в магазинах.



Заявление Мизулиной распространила пресс-служба парламентария.



Напомним, что ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) работает над поправками к действующим правилам, согласно которым отвечать за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним будут не только торговые сети, но и родители.

Сейчас за продажу спиртного несовершеннолетним продавцы могут получить штраф в 30–50 тыс. рублей, должностные лица — 100–200 тыс., а юрлица — до 0,5 млн рублей. Повторное нарушение грозит привлечением к уголовной ответственности.