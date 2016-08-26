Мизулина считает абсурдом штрафовать родителей за покупки детей

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли работает над поправками, согласно которым отвечать за сбыт алкоголя несовершеннолетним будут не только торговые сети, но и родители
Абсурдным и нарушающим Конституцию сенатор Елена Мизулина считает предложение ритейлеров о введении ответственности для родителей за продажу спиртного детям и подросткам в магазинах.
Заявление Мизулиной распространила пресс-служба парламентария.
Напомним, что ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) работает над поправками к действующим правилам, согласно которым отвечать за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним будут не только торговые сети, но и родители.
Сейчас за продажу спиртного несовершеннолетним продавцы могут получить штраф в 30–50 тыс. рублей, должностные лица — 100–200 тыс., а юрлица — до 0,5 млн рублей. Повторное нарушение грозит привлечением к уголовной ответственности.
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