Автомобиль с российскими пограничниками упал в пропасть в Армении

Двое военнослужащих погибли
Двое военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Армении погибли в результате дорожной аварии в центральной части страны. Об этом сообщили в ереванском медцентре «Сурб Григор Лусаворич».
Автомобиль Mitsubishi Pajero выехал за пределы проезжей части и скатился в ущелье.
«Управлявший автомобилем 48-летний Александр Свитко, который был доставлен в больницу, скончался, не приходя в сознание. У него была черепно-мозговая травма», — приводит сообщение медцентра агентство «Интерфакс».
Также сообщается о гибели пассажира — контрактного военнослужащего пограничного управления ФСБ России в Армении Артака Петросяна.
По факту происшествия СК Армении возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Дальнейшая информация и причины происшествия уточняются.
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