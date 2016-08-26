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Автомобиль с российскими пограничниками упал в пропасть в Армении

Двое военнослужащих погибли

Двое военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Армении погибли в результате дорожной аварии в центральной части страны. Об этом сообщили в ереванском медцентре «Сурб Григор Лусаворич».

Автомобиль Mitsubishi Pajero выехал за пределы проезжей части и скатился в ущелье.

«Управлявший автомобилем 48-летний Александр Свитко, который был доставлен в больницу, скончался, не приходя в сознание. У него была черепно-мозговая травма», — приводит сообщение медцентра агентство «Интерфакс».

Также сообщается о гибели пассажира — контрактного военнослужащего пограничного управления ФСБ России в Армении Артака Петросяна.

По факту происшествия СК Армении возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дальнейшая информация и причины происшествия уточняются.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Автомобиль с российскими пограничниками упал в пропасть в Армении

Двое военнослужащих погибли

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