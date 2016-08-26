Зубр сбежал из национального парка в Белоруссии и прибился к коровам

Молодой, пятилетний, зубр убежал из национального парка «Беловежская пуща» в Белоруссии и прибился к стаду коров в Кобринском районе Брестской области. Сотрудники парка отмечают, что для стада коров эта ситуация может закончиться плачевно.

В национальном парке «Беловежская пуща» сообщили, что недавно к ним обратились жители деревни Леликово Кобринского района с информацией о том, что в стаде коров ОАО «Любань» пасется молодой зубр.

«Во время выезда научных сотрудников национального парка на место регистрации зубра выяснилось, что это действительно молодой, зрелый самец в возрасте около пяти лет», — говорится в сообщении национального парка «Беловежская пуща».

Решивший пуститься в путешествие зубр прибился к стаду коров еще в середине августа, и более 10 дней он кочует вместе с ними. Причем, как отмечают сотрудники парка, если зубра отгоняют, далеко он всё равно не уходит — пасется рядом.

Миграция зубров, по данным специалистов, — обычное явление, свойственное только самцам. Однако в парке предупреждают, что случаи, когда взрослые самцы зубров прибиваются к стаду коров, обычно заканчиваются плохо — дикий зверь может смертельно травмировать коров.