Зубр сбежал из национального парка в Белоруссии и прибился к коровам

Для коров такое соседство может закончиться плохо
Молодой, пятилетний, зубр убежал из национального парка «Беловежская пуща» в Белоруссии и прибился к стаду коров в Кобринском районе Брестской области. Сотрудники парка отмечают, что для стада коров эта ситуация может закончиться плачевно.
В национальном парке «Беловежская пуща» сообщили, что недавно к ним обратились жители деревни Леликово Кобринского района с информацией о том, что в стаде коров ОАО «Любань» пасется молодой зубр.
«Во время выезда научных сотрудников национального парка на место регистрации зубра выяснилось, что это действительно молодой, зрелый самец в возрасте около пяти лет», — говорится в сообщении национального парка «Беловежская пуща».
Решивший пуститься в путешествие зубр прибился к стаду коров еще в середине августа, и более 10 дней он кочует вместе с ними. Причем, как отмечают сотрудники парка, если зубра отгоняют, далеко он всё равно не уходит — пасется рядом.
Миграция зубров, по данным специалистов, — обычное явление, свойственное только самцам. Однако в парке предупреждают, что случаи, когда взрослые самцы зубров прибиваются к стаду коров, обычно заканчиваются плохо — дикий зверь может смертельно травмировать коров.
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