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В центре Люберец из-за подозрительного предмета перекрыто движение

Движение транспорта в обе стороны Октябрьского проспекта серьезно затруднено

В центре Люберец движение автомобилей по Октябрьскому проспекту полностью перекрыто. С обеих сторон образовались заторы.

Администрация города сообщила, что в пятницу на проспекте был обнаружен подозрительный предмет. По предварительной информации, его нашли на автобусной остановке на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновская.

Этот участок улицы оцеплен. На месте ЧП работают взрывотехники и кинолог со служебной собакой.

На место происшествия уже выехала бригада сотрудников полиции, ФСБ, прокуратуры, МЧС и администрации Люберецкого района. Глава города Владимир Ружицкий также находится в пути, сообщает ОТР.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В центре Люберец из-за подозрительного предмета перекрыто движение

Движение транспорта в обе стороны Октябрьского проспекта серьезно затруднено

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