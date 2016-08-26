В центре Люберец из-за подозрительного предмета перекрыто движение

В центре Люберец движение автомобилей по Октябрьскому проспекту полностью перекрыто. С обеих сторон образовались заторы.

Администрация города сообщила, что в пятницу на проспекте был обнаружен подозрительный предмет. По предварительной информации, его нашли на автобусной остановке на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновская.



Этот участок улицы оцеплен. На месте ЧП работают взрывотехники и кинолог со служебной собакой.

На место происшествия уже выехала бригада сотрудников полиции, ФСБ, прокуратуры, МЧС и администрации Люберецкого района. Глава города Владимир Ружицкий также находится в пути, сообщает ОТР.