Мутко: паралимпийцы будут тренироваться за госсчет до конца суда

Государство продолжит поддерживать тренировочный процесс российских паралимпийцев до окончания судебных разбирательств, связанных с допуском наших спортсменов на Игры-2016. Министр спорта Виталий Мутко призвал дождаться «некой точки невозврата».

«Пока процессы идут. Когда мы поймем окончательное решение, тогда и примем решение», — цитирует «Р-Спорт» слова главы Минспорта РФ.

Мутко отметил, что пока всем тренировочным центрам даны специальные установки.

«Государство будет поддерживать тренировочный процесс до окончания разбирательств. Далее, если не едем, то проведем соревнования, после чего ребят отпустим в отпуск», — резюмировал министр.

Ранее «Известия» писали, что Российская Федерация оспорит решение об отстранении параолимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в федеральном суде Швейцарии.

Решение об отстранении российских паралимпийцев было принято 7 августа Международным паралимпийским комитетом (IPC) на основании доклада Макларена, опубликованного 18 июля, в котором утверждается, что 35 допинг-проб, взятых на Паралимпиаде в Сочи, бесследно исчезли.

Речь в докладе шла и о паралимпийской сборной. Однако российская сторона не получила имен спортсменов, пробы которых якобы исчезли.

Напомним, во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.