Дрифтовавший на BMW перед сотрудником ДПС оказался бизнесменом. Видео

Стала известна личность водителя автомобиля BMW, который устроил дрифт на Воробьевых горах в Москве перед сотрудником ГИБДД. Им оказался подмосковный бизнесмен, по предварительной информации занимающийся недвижимостью.

Об этом сообщил в пятницу информированный источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

На видеокадрах, появившихся в одной из соцсетей, видно, как водитель BMW грубо нарушает ПДД, опасно маневрируя вокруг сотрудника патрульно-постовой службы, представлял угрозу жизни полицейского, передает телеканал «Звезда».

Полиция Москвы начала проверку по факту нарушений правил дорожного движения.

