Губернаторам предложили войти в наблюдательные советы университетов

Глава правительства Дмитрий Медведев принял участие в форуме «Развитие высшего образования», который проходил в Санкт-Петербурге. Премьер отметил, что руководителям регионов не помешает возглавить или войти в попечительские советы крупных местных университетов, чтобы работать в более тесном контакте с вузовским сообществом. Преподаватели вузов, в свою очередь, вновь подняли тему повышения фиксированной части зарплаты.

— Все мы хотим, чтобы наше образование было лучшим в мире или во всяком случае одним из лучших в мире, чтобы фразу «я получил высшее образование в России» произносили с гордостью. Поэтому мне было бы интересно услышать и ваше мнение о том, где мы сейчас вообще находимся, какой у нас опыт в настоящий момент имеется по реформированию высшего образования, для того чтобы нам всё это учитывать в дальнейшей работе, — заявил премьер.

По мнению модераторов профильной площадки на форуме, современный университет не только является местом получения знаний и совершения научных открытий, но представляет из себя социальный институт, который должен активно взаимодействовать с властью, бизнесом и местным сообществом, обеспечивать эффективное экспертно-аналитическое сопровождение при принятии управленческих решений.

— Мы не будем принимать такого жесткого решения, но можно рекомендовать главам субъектов федерации подумать о том, чтобы войти в набсоветы опорных университетов, — сказал премьер, добавив, что правительство продолжит государственные программы по продвижению российских вузов за рубежом. — Мы считаем правильным продолжить проекты «5-100» (вузам выделяют дополнительное финансирование на попадание в топ-100 лучших университетов мира. — «Известия») и опорных вузов. Нельзя останавливаться.

Участники встречи предложили премьеру развивать онлайн-образование, по их мнению, такой тип образования может полноценно сосуществовать с очной формой обучения. Дмитрий Медведев заметил, что у граждан пока нет достаточного доверия к обучению через интернет. По его мнению, если и развивать этот проект, то необходимо привлекать известных преподавателей с репутацией и респектабельные вузы. Тем не менее в 2017 году государство запустит 500 онлайн-курсов, а к 2020 году их количество достигнет 2 тыс.

Преподаватели вузов не смогли обойти стороной вопрос о размере заработной платы. Они предложили увеличить фиксированную часть зарплаты, поскольку сейчас она составляет в среднем треть от общей выплаты, остальное составляют надбавки и премии. Ранее эту тему премьер обсуждал с участниками августовского всероссийского совещания работников общеобразовательных учреждений.

— Не знаю, согласятся ли с этим ректоры университетов. Можно дать рекомендацию. Гарантированная часть должна быть существенно выше премиальной. Мы готовы принять любые решения, которые кажутся правильными университетскому сообществу. К концу года средняя заработная плата должна быть в полтора раза выше, чем средняя зарплата по региону. А к 2020 году — в два раза. Это общее решение, и оно не может быть пересмотрено, а должно быть исполнено, — пояснил глава правительства.

Представители научного сообщества подняли также тему финансирования своих разработок и предложили перейти от грантовой поддержки исследовательских университетов к постоянному и базовому финансированию. Дмитрий Медведев идею поддержал.

— Во всем мире используется грантовый принцип, но целый ряд задач это не позволяет решить. Грантовое финансирование помогает конкретному ученому. Это здорово, но есть масса рутинных вопросов, которые в гранты не вписываются. Я согласен, что такого рода затраты должны планироваться, но вопрос в том, как всё это грамотно распределить. По 2016 году на науку в общей сложности заложено 315 млрд рублей. Как это правильным образом использовать — отдельная задача. Давайте подумаем. Особенно я имею в виду сеть наших исследовательских университетов, — обратился к участникам форума премьер.

Тема науки продолжилась и в следующем вопросе. Участники форума посетовали Дмитрию Медведеву на недостаточный уровень привлечения зарубежных ученых в российские проекты. Речь шла о проектах класса megascience, таких как Адронный коллайдер. По мнению специалистов, создание таких установок позволит привлечь выдающиеся умы со всего мира в Россию.

Премьеру также предложили рассмотреть возможность утверждения единых подходов по формированию диссертационных советов вне зависимости от ведомственной принадлежности вуза. Также участники заявили о необходимости сбалансировать сеть региональных диссоветов, чтобы можно было защититься в своем регионе, а не ехать в другой.

— Согласен посмотреть вопрос по ведомственной принадлежности, чтобы всё в одном русле развивалось. Попрошу вас, уважаемые коллеги, подумать над дальнейшим развитием системы ученых степеней и званий, защит в нашей стране. Куда нам двигаться? Здесь могут быть очень разные варианты, главное — не создать каких-то дополнительных проблем, — сказал премьер.