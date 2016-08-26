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СКР возбудил дело по факту домогательства ребенка на борту самолета

Инцидент произошел с 9-летней девочкой, которая летела из Новосибирска в Москву без сопровождения взрослых

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 24 августа 2016 года две сестры 9 и 11 лет летели рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. Рядом с 9-летней девочкой, на соседнем кресле, сидел житель города Тамбова 1944 года рождения. По словам ребенка, этот мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Следователи установили личность мужчины, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления его местонахождения. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

СКР возбудил дело по факту домогательства ребенка на борту самолета

Инцидент произошел с 9-летней девочкой, которая летела из Новосибирска в Москву без сопровождения взрослых

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