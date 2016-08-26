Апелляция ПКР на решение CAS будет рассмотрена 29 августа

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) сообщил, что ПКР обжаловал в Швейцарском федеральном суде решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских паралимпийцев от игр в Рио-де-Жанейро.



«Жалоба подана в Швейцарский суд», — цитирует слова Лукина агентство «Интерфакс».



Апелляция будет рассмотрена 29 августа.



Решение об отстранении российских паралимпийцев было принято 7 августа Международным паралимпийским комитетом (IPC) на основании доклада Макларена, опубликованного 18 июля, в котором утверждается, что 35 допинг-проб, взятых на Паралимпиаде в Сочи, бесследно исчезли.

Речь в докладе шла и о паралимпийской сборной. Однако российская сторона не получила имен спортсменов, пробы которых якобы исчезли.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.



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