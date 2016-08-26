Робот-сапер взорвал подозрительное ведро в центре Люберец

Взрывотехники с помощью робота-сапера уничтожили подозрительный предмет, из-за которого пришлось перекрыть движение в центре Люберец в Московской области.

Об этом сообщил глава Люберецкого района Владимир Ружицкий.

«С помощью направленного взрыва подозрительное ведро, обмотанное черным скотчем, из которого торчали провода, было уничтожено», — сказал Ружицкий.



Напомним, администрация города сообщила, что в пятницу в центре подмосковных Люберец был обнаружен подозрительный предмет. По предварительной информации, его нашли на автобусной остановке на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновская.



Место обнаружения было перекрыто, из-за чего образовались многокилометровые пробки в обе стороны.

Мэр Ружицкий призвал граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Движение автотранспорта будет восстановлено примерно к 23 часам.

