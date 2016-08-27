СК РФ возбудил дело по факту домогательств к девочке в самолете

СК России возбудил уголовное дело по факту действий сексуального характера, которые предпринял неизвестный мужчина по отношению к 9-летней пассажирке самолета рейсом Новосибирск — Москва, летевшей без сопровождения взрослых.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней жительницы города Москвы, говорится в сообщении СКР.

Как сообщает следствие, житель города Тамбова 1944 года рождения, летевший на соседнем кресле с 9-летней девочкой, предпринял в отношении нее действия сексуального характера. После прибытия в Москву, девочка обратилась к своей матери, которая заявила о случившемся в полицию.

Следствием принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на поиск и задержание подозреваемого, сообщает СКР.