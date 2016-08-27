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Пилот погиб при крушении самолета на авиашоу в Китае

Инцидент произошел в округе Чжанъе провинции Ганьсу на северо-западе страны

Легкомоторный самолет потерпел крушения во время авиационного шоу в провинции Ганьсу в Китае, пилот спастись не смог.

О разрушениях на земле пока нет никакой информации, сообщает CCTV.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Пилот погиб при крушении самолета на авиашоу в Китае

Инцидент произошел в округе Чжанъе провинции Ганьсу на северо-западе страны

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