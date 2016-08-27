Пилот погиб при крушении самолета на авиашоу в Китае

Инцидент произошел в округе Чжанъе провинции Ганьсу на северо-западе страны
Легкомоторный самолет потерпел крушения во время авиационного шоу в провинции Ганьсу в Китае, пилот спастись не смог.
О разрушениях на земле пока нет никакой информации, сообщает CCTV.
#UPDATE Pilot killed in aerobatic plane crash at an air show in NW China's Gansu Province pic.twitter.com/yQkrLHEAFG— CCTVNEWS (@cctvnews) 27 августа 2016 г.
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