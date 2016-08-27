СБ ООН осудил испытания ракет в КНДР

Произведенные КНДР запуски баллистических ракет вызывают дополнительную напряженность на Корейском полуострове, говорится в заявлении Совета Безопасности ООН, осудившем недавние действия Пхеньяна.

В частности, СБ осуждает ракетный пуск с подводной лодки, имевший место 23 августа, а также запуски ракет в начале месяца и середине июля. Эти действия были названы «грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям СБ ООН», сообщает «РИА Новости».

В принятом заявлении члены СБ осудили и тот факт, что Пхеньян направляет ресурсы на баллистические ракеты, принося в жертву запросы населения КНДР.

Отношения между Южной Кореей и КНДР сильно ухудшились в начале этого года, после того как Северная Корея произвела испытания ядерного оружия, а также осуществила учебные пуски баллистических ракет.

Позже, невзирая на санкции со стороны Совбеза ООН, Пхеньян заявил, что не прекратит разрабатывать новое оружие до тех пор, пока будет ощущать угрозу, исходящую со стороны Соединенных Штатов.

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