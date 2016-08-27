Во время КТО в Кабардино-Балкарии уничтожены двое боевиков

Во время спецоперации по поиску членов незаконных вооруженных формирований в Чегемском районе Кабардино-Балкарии сотрудникам правоохранительных органов удалось уничтожить двоих боевиков, сообщил источник в силовых структурах региона.



Ранее в оперативном штабе Кабардино-Балкарской Республики сообщили, что режим контртеррористической операции был введен в 6.20 мск в Нальчике и Чегемском районе. По данным силовиков, участники бандподполья могут находиться в селе Нартан.

«Во время спецоперации, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков, оказавших вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Активная фаза спецоперации заверена», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.

В период проведения КТО на территории Чегемского района Кабардино-Балкарии будет действовать ряд ограничений вплоть до особого распоряжения.