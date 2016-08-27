При пожаре на складе в Москве погиб один человек, еще 12 спасены

Инцидент произошел в доме 5 на Алтуфьевском шоссе
В Москве при пожаре на складе, расположенном рядом с Алтуфьевским шоссе на северо-востоке столицы, погиб один человек, еще более 10 были спасены сотрудниками экстренных служб, сообщил источник в столичном ведомстве.
— По предварительным данным погиб один человек, из огня удалось спасти порядка 12 человек, — приводит РИА «Новости» сообщение источника.
По его информации, здание принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс». На месте происшествия работает лаборатория для измерения содержания вредных веществ в воздухе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составила около 100-150 кв. м.
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