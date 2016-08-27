В Якутии сел на мель теплоход с 98 пассажирами на борту

По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный боковой ветер
На реке Лене в Якутии из-за сильного ветра сел на мель пассажирский теплоход «Степан Аржаков», на борту которого находилось более 100 человек, сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС.
«В восьми километрах выше по течению от населенного пункта Батамай Кобяйского района на реке Лене из-за сильного бокового ветра... сел на мель теплоход «Степан Аржаков», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. По данным ведомства, на борту теплохода находились 98 пассажиров и 11 членов экипажа, судно прибило к правому берегу реки.
В результате инцидента никто из находившихся на борту теплохода не пострадал. Сейчас все пассажиры теплохода эвакуированы — 31 человек, в том числе 10 детей, были доставлены в город Якутск на вертолетах Ми-8, а оставшиеся 67 человек прибыли в село Булус Намского района. Позже они будут доставлены в Якутск на автобусах.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ инициировало доследственную проверку по факту инцидента. По предварительным данным, судно могло сесть на мель из-за сильного бокового ветра. Выезд группы следователей для осмотра места происшествия отложен, поскольку в этом районе начался шторм.
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