В Москве водитель Mercedes насмерть сбил пешехода и скрылся

Еще один человек пострадал во время ДТП
На западе Москвы водитель на Mercedes сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. В результате один человек погиб и еще один получил ранения, сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.
«Водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на Бережковской набережной. Женщина погибла на месте, мужчину госпитализировали. После ДТП водитель бросил машину и скрылся с места происшествия», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Он отметил, что личность владельца автомобиля уже установлена, сейчас ведутся его поиски.
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