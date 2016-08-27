В Москве водитель Mercedes насмерть сбил пешехода и скрылся

На западе Москвы водитель на Mercedes сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. В результате один человек погиб и еще один получил ранения, сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.



«Водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на Бережковской набережной. Женщина погибла на месте, мужчину госпитализировали. После ДТП водитель бросил машину и скрылся с места происшествия», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

​Он отметил, что личность владельца автомобиля уже установлена, сейчас ведутся его поиски.