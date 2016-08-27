Мутко: доклад Макларена о допинге в РФ был сфальсифицирован

Глава Минспорта РФ Виталий Мутко заявил, что доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте был сфальсифицирован.



— Мы сделали выводы по докладу и отправим наше мнение в WADA, МОК. Выводы — что он сфальсифицирован. Его юридическая техника не выдерживает никакой критики, — сообщил министр в эфире «Матч ТВ».

По его словам, из первоначальной версии документа, полученной и переведенной министерством, исчезла пара страниц. Но в обновленном тексте доклада по-прежнему отсутствовал список лиц, замешанных в фальсификации допинг-проб, о которых говорится в документе.

— Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен также отказался предоставить Международному олимпийскому комитету информацию с конкретными доказательствами по нарушениям антидопингового законодательства в российском спорте, — пояснил Виталий Мутко.

Он отметил, что министерство намерено обратиться в гражданские суды, а авторы документа будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, Минспорта попросит руководство швейцарской компании, которая производила банки для забора проб, сделать публичную оценку продукции.

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Напомним, WADA инициировало расследование по нарушениям антидопингового законодательства в российской легкой атлетике после выхода документального фильма немецкого телеканала ADR, снятого журналистом Хайо Зеппельтом. В докладе комиссии агентства утверждается, что в России якобы существовала государственная допинговая программа, которая содействовала сокрытию положительных проб спортсменов. На основании этого расследования Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от Игр в Рио-де-Жанейро всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, сборную тяжелой атлетики, а также ряд других спортсменов. Кроме того, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил от соревнований всех российских паралимпийцев.

По мнению Виталия Мутко, кампания против российского спорта будет продолжаться в преддверии Олимпиады 2018 года.

— Методы понятны. Будет попытка дискредитировать наши результаты в Рио. Будет сохраняться давление по поводу проведения чемпионата мира-2018 в России. Каких-то оснований для отбора у нас чемпионата мира нет сейчас. Даже если с антидопингом будет проблема, то это не повод, — сообщил министр.