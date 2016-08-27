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Украинские радикалы в очередной раз напали на здание Россотрудничества

Активисты оставили на фасаде представительства надписи с требованиями освободить осужденных в России граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко

В Киеве радикалы повторно напали на здание представительства Россотрудничества, сообщил глава ведомства Константин Воробьев.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 27 августа. Возле здания предположительно члены группировки С14 выкрикивали провокационные лозунги. «Их суть сводилась к тому, чтобы мы освободили политических заключенных, которые у нас не содержатся, и остальные традиционные для этой ситуации лозунги», — приводит «РИА Новости» заявление главы Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Он уточнил, что речь идет об осужденных в России гражданах Украины Олеге Сенцове и Александре Кольченко. Активисты оставили на фасаде здания надписи с требованиями и названием группировки C14.

«Акция длилась не более пяти минут, фасаду здания причинен незначительный материальный ущерб, а моральный ущерб ничем не измерить», — заявил Константин Воробьев.

Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, но нарушители не были задержаны. При этом в Нацполиции сообщили, что факт нападения на здание представительства Россотрудничества был задокументирован, но уголовное дело не было открыто.

Напомним, до этого радикалы совершили нападение на РЦНК 14 июля, в день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в российской колонии по обвинению в подготовке теракта. Активисты забросали здание файерами.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Украинские радикалы в очередной раз напали на здание Россотрудничества

Активисты оставили на фасаде представительства надписи с требованиями освободить осужденных в России граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко

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