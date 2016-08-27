Росавиация: Чартерное авиасообщение с Турцией возобновлено

По данным источника в ведомстве, с сегодняшнео дня снимаются ограничения на перелеты в республику
Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией восстановлено, российские компании могут подавать заявки на осуществление указанных перелетов в Росавиацию, сообщил источник в ведомстве.
— С сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты в Турцию чартерных рейсов, все желающие авиакомпании могут подавать заявки на выполнение полетов, — приводит РИА «Новости» сообщение источника.
Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как ВС Турции сбили российский бомбардировщиком Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.
По итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.