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Росавиация: Чартерное авиасообщение с Турцией возобновлено

По данным источника в ведомстве, с сегодняшнео дня снимаются ограничения на перелеты в республику

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией восстановлено, российские компании могут подавать заявки на осуществление указанных перелетов в Росавиацию, сообщил источник в ведомстве.

— С сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты в Турцию чартерных рейсов, все желающие авиакомпании могут подавать заявки на выполнение полетов, — приводит РИА «Новости» сообщение источника.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как ВС Турции сбили российский бомбардировщиком Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.

По итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Росавиация: Чартерное авиасообщение с Турцией возобновлено

По данным источника в ведомстве, с сегодняшнео дня снимаются ограничения на перелеты в республику

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