Зампред правления ФСК ЕЭС, задержанный ФСБ, уже не работает в компании

ФСК «Единая энергетическая система» сообщила, что задержанный, по данным СМИ, зампред правления компании Валерий Гончаров перестал работать на своей должности еще в августе.

Ранее «Новая газета» сообщила, что сотрудники УСБ ФСБ задержали Валерия Гончарова в одном из аэропортов Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Издание также утверждает, что по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам были проведены обыски.

«Федеральная сетевая компания не комментирует действия правоохранительных и следственных органов. Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В компании пояснили, что энергомост через Керченский пролив был введен с опережением нормативных сроков на полтора года и при его строительстве не было допущено нарушений.

«Сооружение наземной инфраструктуры в рамках последнего этапа проекта будет завершено в 2017 году, в полном соответствии со сроками, предусмотренными Федеральной целевой программой», — пояснили в ФСК.