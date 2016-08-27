Зампред правления ФСК ЕЭС, задержанный ФСБ, уже не работает в компании

Ранее в СМИ появилась информация о задержании топ-менеджера в аэропорту Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
ФСК «Единая энергетическая система» сообщила, что задержанный, по данным СМИ, зампред правления компании Валерий Гончаров перестал работать на своей должности еще в августе.
Ранее «Новая газета» сообщила, что сотрудники УСБ ФСБ задержали Валерия Гончарова в одном из аэропортов Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Издание также утверждает, что по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам были проведены обыски.
«Федеральная сетевая компания не комментирует действия правоохранительных и следственных органов. Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В компании пояснили, что энергомост через Керченский пролив был введен с опережением нормативных сроков на полтора года и при его строительстве не было допущено нарушений.
«Сооружение наземной инфраструктуры в рамках последнего этапа проекта будет завершено в 2017 году, в полном соответствии со сроками, предусмотренными Федеральной целевой программой», — пояснили в ФСК.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.