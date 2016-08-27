Посольство РФ проверяет информацию о задержании россиянина в Ереване

По данным СМИ, специалист в сфере IT якобы был объявлен в международный розыск
Диппредставительство РФ в Армении проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании в аэропорту Еревана россиянина Сергея Миронова по запросу США, сообщил советник посольства Олег Шаповалов.
«Посольство России в Армении данным вопросом занимается», — приводит «РИА Новости» заявление сотрудника дипломатического ведомства.
Ранее российское издание «Лайф» сообщило о задержании в столичном аэропорту 30-летнего российского специалиста в сфере IT, якобы объявленного в международный розыск США по подозрению в торговле оружием.
При этом имени россиянина нет в списке разыскиваемых персон, опубликованном на сайте Интерпола.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.