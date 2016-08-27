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Посольство РФ проверяет информацию о задержании россиянина в Ереване

По данным СМИ, специалист в сфере IT якобы был объявлен в международный розыск

Диппредставительство РФ в Армении проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании в аэропорту Еревана россиянина Сергея Миронова по запросу США, сообщил советник посольства Олег Шаповалов.

«Посольство России в Армении данным вопросом занимается», — приводит «РИА Новости» заявление сотрудника дипломатического ведомства.

Ранее российское издание «Лайф» сообщило о задержании в столичном аэропорту 30-летнего российского специалиста в сфере IT, якобы объявленного в международный розыск США по подозрению в торговле оружием.

При этом имени россиянина нет в списке разыскиваемых персон, опубликованном на сайте Интерпола.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Посольство РФ проверяет информацию о задержании россиянина в Ереване

По данным СМИ, специалист в сфере IT якобы был объявлен в международный розыск

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