Автостраховщики повысят ОСАГО при отмене коэффициент мощности авто

В случае если будет отменен коэффициент мощности транспортного средства, стоимость полиса ОСАГО будет существенно повышена. Такое заявление сделал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, повышать базовый тариф ОСАГО придется в тех российских регионах, где граждане используют наиболее мощные автомобили.

«Там (в регионах) будет недостаточно тарифа, который нужен страховщикам для выплаты страхового возмещения. То есть, сейчас есть некий баланс, который включает в себя набор неких рисков для неких факторов. Поэтому, если один из этих факторов уходит, тогда нужно будет поднимать базовый тариф», - сказал Уфимцев.

Однако заместитель министра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала заявил, что, согласно статистике МВД, нет никакой взаимосвязи между мощностью автомобиля и аварийностью. Также российское Министерство финансов предлагает разрешить владельцам новых транспортных средств приобретать полисы ОСАГО на 3 года.

«Зачем человеку гонять каждый год, покупать полис ОСАГО. В этом нет никакого смысла на мой взгляд. Мы не хотим запрещать (покупать полис на один год), если человеку хочется покупать полис на год, пожалуйста, пусть покупает», - заявил Алексей Моисеев.

В свою очередь представитель РСА сказал, что введение многолетних договоров ОСАГО также обернется повышением тарифа.

«Стоимость запасных частей, которая зависит от валюты, предугадать тяжело на 3 года. Страховщику придется существенно поднимать тариф», - отметил Уфимцев.

Напомним, российский Минфин ранее предложил реформировать ОСАГО: помимо отмены коэффициента мощности автомобиля и введения многолетних договоров ОСАГО, ведомство хочет увеличить сумму возмещения ущерба при оформлении ДТП с применением европротокола (без вызова сотрудников полиции) до 100 тыс. рублей вместо действующих 50 тыс. рублей, изменить учет региональных коэффициентов.

Как заявил в эфире телеканала Алексей Моисеев, законопроект о реформировании ОСАГО сейчас находится в самой ранней стадии разработки. По его мнению, этот процесс займет не меньше полугода, поскольку «вопрос для граждан очень чувствительный».