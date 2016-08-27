В Карабудахкентском районе Дагестана введен режим КТО

В Карабудахкентском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия.

«Решением руководства оперативного штаба республики в пределах административных границ Карабудахкентского района в 21:00 введен режим КТО. Силовики разыскивают участников НВФ и их пособников», - приводит агентство ТАСС слова представителя Оперативного штаба НАК в республике.

Собеседник агентства добавил, что в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на территории района будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.