Патриарх Кирилл совершит литургию в праздник Успения Богородицы

Церковное мероприятие состоится в Успенском соборе Московского Кремля
Православные христиане во всем мире в это воскресенье отмечают один из главных праздников - Успение Божией Матери. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
«В праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии божественную литургию в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля совершат Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав», - приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно преданию, Успение Богородицы произошло спустя 15 лет после воскресения Иисуса Христа. Дева Мария, проводившая все это время в молитвах и устройстве Церкви Христовой, завершила земную жизнь в Иерусалиме. О кончине ей сообщил архангел Гавриил, который извещал Богородицу о рождении через нее Иисуса Христа и о других важнейших событиях ее жизни.
Ранее «Известия» писали, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в честь 25-й годовщины Перенесения мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево.
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