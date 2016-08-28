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Школьники потерялись во время восхождения на гору в Приморье

Спасатели всю ночь занимались поисками детей и педагогов

Сотрудники МЧС России на протяжении всей минувшей ночи занимались поисками потерявшихся при восхождении на гору Туманная в Приморском крае туристов, среди которых находились школьники и педагоги.

«Вечером 27 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о том, что за помощью обратилась группа туристов, потерявшаяся в тумане на горе Туманная Шкотовского района. Было известно, что группа в поисках дороги разделилась», - приводит агентство ТАСС сообщение ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спасатели из города Находка, прибыв в 03:10 28 августа (20:10 мск 27 августа) на место происшествия, обнаружили одну из групп туристов в составе шести человек.

Вторая группа, состоящая из трех школьников и двух педагогов, была обнаружена чуть позже, в воскресенье в 08:50 местного времени (01:50 мск).

Как сообщает агентство, ссылаясь на данные МЧС, все туристы чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Отмечается, что всего в поисках принимали участие десять человек и две единицы техники, из которых четыре человека и одна единица техники - от МЧС России.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Школьники потерялись во время восхождения на гору в Приморье

Спасатели всю ночь занимались поисками детей и педагогов

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