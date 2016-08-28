Возле Гонконга столкнулись пассажирский паром и рыболовецкое судно

На борту парома находились 289 пассажиров и 10 членов экипажа
Недалеко от Гонконга столкнулись скоростной пассажирский паром, на борту которого находились 289 пассажиров и 10 членов экипажа и рыболовецкое судно. В результате происшествия пострадал один человек.
По сообщениям газеты South China Morning Post, инцидент произошел в ночь на 28 августа в пяти километрах к юго-западу от острова Лантау. Паром, принадлежащий компании TurboJET, следовал из Макао в Гонконг.
В пути паром столкнулся с 15-метровым рыболовецким судном. В результате инцидента парому с пассажирами на борту пришлось провести на месте столкновения около двух часов, пока специалисты обследовали его на предмет повреждений.
Издание пишет, что в результате происшествия пострадала одна пассажирка парома. Также сообщается, что после осмотра специалистами, паром благополучно прибыл в порт Гонконга.
По одной из версий, причиной столкновения двух судов могли стать плохие погодные условия.
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