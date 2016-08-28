Германия намерена принять до 300 тыс. беженцев в 2016 году

В Германию в 2016 году прибудут не более 300 тыс. беженцев. Об этом сообщил руководитель федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев ФРГ Франк-Юрген Вайзе.

«Мы готовимся (принять) от 250 до 300 тысяч беженцев в этом году», — заявил Вайзе в интервью изданию Bild am Sonntag.

Франк-Юрген Вайзе считает, что сценарий с прибытием в ФРГ большего количества беженцев маловероятен.

Ранее МВД Германии сообщало, что на территорию страны в 2015 году прибыли более 1 миллиона беженцев. Однако, по словам Вайзе, в действительности ФРГ приняла меньшее количество людей, поскольку некоторые прибывшие зарегистрировались дважды, а кто-то покинул Германию и отправился в другую страну.

Ранее «Известия» писали, что глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил, что силовое ведомство выступает за ускоренную депортацию беженцев,солгавших о своих личных данных, нарушивших закон или представляющих угрозу для безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной новому комплексу мер по повышению безопасности в стране. При этом Мезьер отметил, что депортация должна проходить в ускоренном режиме по сокращенной процедуре.

Читайте также:

В Финляндии местные жители напали на беженцев с оружием

МВД Австрии выступило за ужесточение миграционного законодательства

Греция отправит беженцев в другие страны Евросоюза

Австрия может ввести в сентябре чрезвычайное положение из-за беженцев