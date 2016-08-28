В Грозном после буйства стихии повреждены более 60 жилых домов

В результате обрушения стены в частном доме погибла девушка
Из-за ливней и сильного ветра в Грозном и населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского районов Чеченской республики были повреждены более 60 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Чечня.
«По состоянию на 01:10 мск 28 августа 2016 года известно, что частично пострадали крыши 9 социально- значимых объектов. В их числе 3 общеобразовательные школы, 2 многофункциональных центра, дом культуры, спорткомплекс, центральный роддом, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, а также один из корпусов ЧГТРК «Грозный». Частично повреждены кровли 59 частных и 5 многоквартирных домов, в которых проживают 358 человек, из них 121 ребенок», - приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС по республике.
Также сообщается, что в результате частичного обрушения стены в частном доме, вызванного буйством стихии, погибла девушка 1995 года рождения.
Ранее в Грозном был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.
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