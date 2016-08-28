Из-за урагана в Чечне повреждены более 70 домов, есть жертвы

Из-за ливней и сильного ветра вечером 27 августа в Чечне были повреждены более 70 домов и социальных объектов, в результате обрушения конструкций погиб один человек, еще один пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Непогода вызвала аварийную ситуацию в Грозном. Были повалены сотни деревьев, рекламных щитов, оборваны линии электропередачи, затоплены дороги и улицы. Мэр столицы республики объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

— Экстренные службы ликвидируют последствия сильных дождей и шквалистого ветра в городе Грозном и населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского района. По предварительным данным, ветер повредил крыши 59 частных и 5 многоквартирных домов, трех общеобразовательных школ, двух многофункциональных центра, Дома культуры, спорткомплекса, Центрального родильного дома в Грозном, Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, а также один из корпусов телерадиокомпании «Грозный», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По словам представителя регионального ГУ МЧС, все социальные объекты в Чечне подключены к резервным источникам питания.

В ведомстве сообщили, что из-за непогоды погиб один человек и еще один пострадал.

— Вследствие прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, к сожалению, погибла девушка 1995 года рождения в результате частичного обрушения стены в частном доме, — пояснил представитель ведомства. Он добавил, что в Грозном также пострадал сторож кирпичного завода. Он получил травмы в результате обрушения навеса. «Мужчина доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая помощь», — пояснил представитель ГУ МЧС.

Кроме того, спасатели смогли освободить женщину с ребенком из заблокированного автомобиля, на которое упало дерево.

По прогнозам экспертов, плохие погодные условия сохранятся и 28 августа, возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.