Дмитрий Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Глава правительства РФ отметил вклад, который работники и ветераны угольной промышленности внесли в экономику страны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов угольной промышленности, а также подчеркнул важность расширения экспорта в этой области и реконструкции шахт.
Дмитрий Медведев отметил, что шахтеры внесли большой вклад в развитие российской экономики, обеспечение энергетической безопасности страны, а также сыграли важную роль в укреплении позиции РФ на мировом рынке сырья.
«Важно и дальше повышать эффективность угольной промышленности, наращивать её экспортный потенциал, одновременно с масштабной реконструкцией шахт, внедрением современных технологий при разработке месторождений приоритетное внимание уделять вопросам безопасности, условиям, в которых живут и работают шахтёры», — указано в телеграмме главы кабмина, опубликованной на сайте ведомства.
По мнению премьер-министра, шахтерами становятся «люди особой закалки, ответственные и надёжные, всегда готовые прийти на помощь своим товарищам», поскольку эта работа связана с риском. Дмитрий Медведев пожелал работникам и ветеранам угольной промышленности здоровья и всего самого доброго.
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