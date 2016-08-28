Косачев предупредил о попытках дискредитации РФ на предстоящих выборах

По мнению председателя комитета Совфеда, западные недоброжелатели могут использовать избирательную кампанию для того, чтобы представить страну в качестве мирового изгоя
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что зарубежные недоброжелатели могут использовать предстоящие выборы в нижнюю палату парламента РФ, которые пройдут 18 сентября, для дискредитации России.
«Через три недели предстоят выборы, и у меня нет никаких сомнений в том, что для наших недоброжелателей за рубежом наша избирательная кампания, наши выборы, как бы они ни прошли, — а я абсолютно уверен в том, что они пройдут абсолютно свободно, честно, справедливо — всё равно эти выборы будут обязательно использованы как очередной повод для того, чтобы нашу страну дискредитировать, представить в качестве мирового изгоя», — приводит «РИА Новости» заявление Константина Косачева на Всемирном форуме «В единстве с Россией», проходящем в Москве.
Сенатор подчеркнул, что оценки, которые дают Москве западные недоброжелатели, неадекватны и не имеют ничего общего с реальным положением дел в стране. По мнению члена Совфеда, некоторые страны проводят курс на изоляцию России.
— Мы видим, что объявленный Западом курс на так называемую международную изоляцию России полностью провалился, что этот курс поддерживается группой пусть сильных, но тем не менее далеко не многочисленных государств мира, а на уровне людей, живущих даже в этих странах мира западного, мира конфронтационного, этой конфронтации совершенно точно не наблюдается, — пояснил Константин Косачев.
Выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.
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