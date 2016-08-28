Новокузнецкий «Металлург» сменил тренера

Главный наставник клуба Николай Соловьев объявил о своей отставке
Николай Соловьев ушел с должности главного тренера новокузнецкого «Металлурга», наставником команды временно назначен спортивный директор Валерий Зелепукин.
Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Вместе с тренером Николаем Соловьевым, возглавившим «Металлург» в 2015 году, команда заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В текущем сезоне новокузнецкий клуб одержал одну победу и потерпел два поражения.
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