Новокузнецкий «Металлург» сменил тренера

Николай Соловьев ушел с должности главного тренера новокузнецкого «Металлурга», наставником команды временно назначен спортивный директор Валерий Зелепукин.

Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Вместе с тренером Николаем Соловьевым, возглавившим «Металлург» в 2015 году, команда заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В текущем сезоне новокузнецкий клуб одержал одну победу и потерпел два поражения.

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