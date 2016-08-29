«В Рио только фастфуд спасал от однообразия в еде»

В редакции «Известий» побывали новоиспеченные олимпийские чемпионки по гандболу — левая полусредняя сборной России Виктория Жилинскайте, вратарь национальной команды Татьяна Ерохина и левая крайняя Екатерина Маренникова. Виктория Жилинскайте рассказала корреспондентам «Известий» Алексею Фомину и Севастиану Терлецкому о золотом олимпийском триумфе в Рио-де-Жанейро, общепите в Олимпийской деревне и секрете удачных семиметровых бросков Екатерины Ильиной в полуфинале с Норвегией.

— Вы ожидали такой встречи в Москве, какую устроили олимпийцам в Шереметьево при возвращении из Рио?

— Мы с девчонками не думали, что событие будет такого масштаба. Понимали, что будут встречать, но чтобы столько народу... Откровенно говоря, голова шла кругом от количества людей, кричавших поздравления в наш адрес. И это еще на фоне духоты в аэропорту.

— Как оцените условия, в которых жили в Олимпийской деревне в Рио?

— В плане еды всё было однообразно. Нет такого, что пришел и сказал: «Хочу в русский ресторан!» Были только азиатская, европейская и бразильская кухни. Самыми вкусными там оказались пицца и макароны.

— И тренеры не запрещали вам есть пиццу?

— Наши тренеры обычно дают нам свободу по части питания, поскольку видят, что мы понимаем, в каких рамках себя надо держать. Другое дело, что в Рио мы месяц сидели на одном и том же — рацион не менялся. Что очень тяжело, когда в течение такого срока ешь одно и то же. Макдоналдс только и спасал. Причем в этот раз он был в отдельном здании в Олимпийской деревне — в Лондоне он располагался прямо в столовой. Правда, чтобы зайти в него, надо было где-то час простоять в очереди. Минимум 40 минут. Ты просто подходишь сделать заказ, разворачиваешься и уходишь обратно. Или видишь кого-то из своих соотечественников, подходишь к нему и встаешь рядом с ним в очередь. Мол, уже раньше занял. Мы так иногда наглели. Либо просили стоящего спереди сделать за нас заказ.

— В последние сезоны вы играли под руководством Евгения Трефилова не только в сборной России, но и в клубе «Астраханочка». Евгений Васильевич в каждодневной клубной работе сильно отличается от самого себя в сборной?

— В клубе он тоже очень требователен, но в сборной спрашивает с игроков гораздо больше. А так в целом его работа схожая. Ведь сборные в гандболе также часто собираются на длительные сборы. У нас ведь ежегодно проходят крупные турниры в виде чемпионатов мира и Европы, да и олимпийский отбор — это отдельное соревнование, предполагающее нахождение гандболистов несколько недель в расположении национальной команды. Это как клуб, только под флагом собственной страны.

— В прошедшем сезоне «Астраханочка» отобрала звание чемпиона России у самого богатого клуба страны «Ростов-Дона», еще за месяц до финала громившего всех подряд внутри страны. В чем секрет этого сенсационного успеха?



— Мы с девчонками не раз обсуждали внутри команды причины того неожиданного успеха. И вывод однозначный: это заслуга Евгения Трефилова, который с момента прихода в клуб с нами очень тщательно работал, наигрывал связи. В результате чего мы сумели за счет порядка, командных действий переиграть команду, которая была однозначным фаворитом.

— В «Ростов-Доне» два основных вратаря — ваш партнер по сборной Анна Седойкина и легендарная норвежка Катрин Лунде, выходившая в полуфинале Олимпиады на семиметровые броски и отбившая большинство из них у россиянок. Полевые игроки консультировались у Анны, как справиться с ее визави?

— Тут все девчонки, представляющие в сборной России «Ростов-Дон», говорили, как она играет и на что надо обратить внимание. Поэтому особой боязни не было. Но с семиметровыми в исполнении Лунде у нас действительно возникли большие проблемы.

— Можете объяснить, как с ними справилась Екатерина Ильина?

— Возможно, дело в том, что она играет с Лунде в одном клубе и знает все ее ходы (смеется). И потом Катюха уже рассказала нам свои секреты, почему так бросала. Они в составе «Ростов-Дона» играли в Лиге чемпионов. Ильина пошла бросать семиметровый, бросила в тот же угол, что и в олимпийском полуфинале с Норвегией. И не забила! После чего в сердцах подошла к Катрин и сказала: «Я больше туда с семи метров бить не буду!» Видимо, Катя вспомнила это уже в игре с Норвегией, у нее тот эпизод отложился в голове и… бросила три раза в этот угол. И забила!

— Вы родом из города Урай в Югре. Что это за место?

— Небольшой город в Тюменской области с населением 40 тыс. человек. Не была я там уже лет семь. До этого там жила моя мама, которая потом переехала в Тольятти, где сейчас живет. Я же уехала оттуда еще в 15 лет вместе со своей сестрой Яной и еще одной девочкой из нашей команды в Уфу. Туда нас перевез первый тренер Евгений Николаевич Черных, получивший предложение возглавить уфимский клуб «Алиса». Маму перевезли уже в Тольятти через год после того, как вместе с Яной перешли в «Ладу».



— У вас татуировка на руке. Планируете набить на ней еще и олимпийские кольца, как это делают некоторые спортсмены, став призерами Игр?

— Планирую. Пока не решила где — на руке, плече или ноге, как у Майкла Фелпса (смеется).

— У вас есть надежда, что гандбол наберет популярность после вашего успеха?

— По моим наблюдениям, он и перед Рио стал в нашей стране более заметным видом спорта. По крайней мере ажиотаж во время мартовского олимпийского отбора в Астрахани впечатлял. И внимание первых лиц российского спорта было в Рио уже иным. В Лондоне мы были где-то на последних ролях в плане внимания к нам — практически не встречались ни с руководителями Министерства спорта, ни с руководством ОКР. В Рио же к нам постоянно приезжал Александр Жуков, он же присутствовал и на матчах, включая финал. В Олимпийскую деревню к нам приезжал батюшка, духовник всей делегации, который зашел к нам буквально в день первого матча в групповом турнире, и затем не раз посещал наши игры, сидел на трибуне с президентом федерации Сергеем Шишкаревым. Все эти на первый взгляд незначительные моменты сложились воедино, в результате чего атмосфера в команде с самого начала была какая-то особенная, что позволяло вытаскивать непростые игры как в группе, так и в полуфинале с финалом.

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