Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
28 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Одесской области жители устроили беспорядки из-за убийства девочки

Полиция возбудила уголовное дело по факту погромов в цыганской общине

В Измаильском районе Одесской области произошли массовые погромы в цыганской общине села Лощиновка. Недовольство местных жителей было вызвано убийством восьмилетней девочки, сообщили в пресс-службе областного отделения нацполиции.

«В результате народного гнева было разгромлено шесть домов, в которых проживало примерно 12 цыганских семей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Тело девочки со следами насильственной смерти было обнаружено 27 августа в заброшенном доме на окраине села. Сотрудники полиции привлекли к поискам злоумышленника кинологов с собакой, вскоре подозреваемый был найден. Им оказался 20-летний житель цыганской общины.

Беспорядки в селе начались сразу после задержания предполагаемого преступника. Более 300 человек начали громить дома соседей подозреваемого.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области, по факту погромов в цыганской общине полиция возбудила уголовное дело по статье 194 («Уничтожение или повреждение имущества»). В ведомстве пояснили, что на место происшествия были направлены дополнительные отряды правоохранителей, сейчас они полностью контролируют ситуацию.

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

В Одесской области жители устроили беспорядки из-за убийства девочки

Полиция возбудила уголовное дело по факту погромов в цыганской общине

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке