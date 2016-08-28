ВС Турции уничтожили 25 повстанцев РПК на севере Сирии

Еще семь членов Рабочей партии Курдистана были ликвидированы во время боестолкновений на юго-востоке Турецкой Республики
Авиация ВС Турции нанесла удары по позициям курдов на севере Сирии, были уничтожены 25 повстанцев.
Как передает телеканал CNN Turk, ликвидированные повстанцы были членами Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории республики, и сирийской курдской партии Демократического союза (PYD).
При этом в ходе столкновений на юго-востоке Турции вооруженные силы страны ликвидировали по меньшей мере семерых членов РПК, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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