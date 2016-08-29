Соцсеть «ВКонтакте» вводит систему денежных переводов

Соцсеть «ВКонтакте» запустит денежные переводы между пользователями до конца этого года. Функция будет доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети. Представители сети «ВКонтакте» эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Перевести деньги в соцсети можно будет с помощью любой банковской карты. Причем для этого не нужно знать номер карты получателя — можно будет отправить деньги на имя конкретного человека, прикрепившего карточный счет к своему аккаунту в «ВКонтакте». Пока неизвестно, каков будет размер комиссии при переводе.

В феврале этого года похожий сервис был внедрен соцсетью «Одноклассники» в партнерстве с банком ВТБ24. Для перевода необходимо привязать свою карту (MasterCard, Visa, Maestro) к профилю в соцсети, нажать на кнопку «денежные переводы», выбрать получателя из списка своих друзей, указать сумму перевода. Получатель также должен привязать свою карту (их может быть несколько) к профилю, тогда он сможет принять перевод на любую из привязанных карт.

В «Одноклассниках» переводить можно от 500 рублей до 75 тыс. рублей единовременно, минимальная комиссия (при переводах до 1000 рублей) составляет 35 рублей. Техническим обслуживанием сервиса занимаются процессинговая компания «Мультикарта», входящая в группу ВТБ, а также процессинг Mail.Ru Group.

Руководитель пресс-службы соцсети «Одноклассники» Анастасия Жбанова рассказала, что денежные переводы с карты на карту внутри соцсети пользуются популярностью, а средняя сумма перевода составляет 4 тыс. рублей. По ее словам, поскольку сервис стал популярным с момента запуска, а пользователи просили добавить возможность переводить деньги за границу, была добавлена функция международных переводов.

— Денежные переводы для нас — логичное развитие многофункциональной площадки, — комментирует Жбанова. — «Одноклассники» уже давно не просто поиск школьных друзей, а социальная сервисная платформа. У нас можно заплатить за общественный транспорт, перевести деньги, посмотреть ТВ-каналы, и мы продолжим развивать сервисное направление.

По данным внутренней статистики соцсети «ВКонтакте», при совершении денежных операций внутри соцсети 41% использует банковские карты, 22,5% используют платеж через SMS, 19% используют электронные платежные системы и 17,5% — платежные терминалы. Деньги в соцсети пользователи тратят на покупку «голосов» (внутренней валюты «ВКонтакте») либо на запуск рекламы. Сами же «голоса» нужны как внутриигровая валюта (приложения соцсети), для покупки подарков, стикеров.

По данным компании «Яндекс.Деньги», количество денежных переводов в их системе за первые семь месяцев этого года выросло на 74% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Количество же людей, делающих перевод, увеличилось на 37%. Что касается переводов с карты на карту, то их количество за год увеличилось в два раза, как и количество людей, пользующихся такой услугой. Сервис при своих подсчетах учитывает переводы как через сайт, так и через мобильные приложения.

— Россияне сегодня переходят от наличных оплат к безналичным и формируют собственные платежные привычки, используя сразу несколько способов переводов, — рассказала представитель пресс-службы «Яндекс.Деньги» Анастасия Васильченко. — Растет число транзакций как с электронных кошельков, так и с карт. Например, за год на 165% выросло количество переводов с карт, в том числе привязанных к электронному кошельку.

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов констатирует, что финансовые технологии в последнее время получили сильный импульс к развитию.

— Финансовые организации активно используют мессенджеры и социальные сети для быстрого доступа к их услугам и продуктам. Соцсети предоставляют инфраструктуру и смогут зарабатывать на посредничестве. «ВКонтакте» подхватили этот тренд, — пояснил Александр Тормасов. — Люди устали от неповоротливых банков, долгих ожиданий и каменного века в индустрии финансов. Развитие финансовых технологий, особенно на основе блокчейна, — общий мировой тренд, который сильно расшевелил традиционную банковскую систему и заставил ее меняться. Распространение смартфонов и привычка к простым платежам приводят к тому, что люди уже ассоциируют гаджеты с деньгами.