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ФРГ: переговоры по зоне свободной торговле между ЕС и США провалились

Министр экономики и энергетики республики подчеркнул, что стороны не смогли согласовать ни одну из 27 глав документа

Министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль считает, что переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕС и США фактически провалились.

«По моему мнению, переговоры с США де-факто провалились, хотя никто этого и не заметил», — передает заявление Зигмара Габриэля агентство Associated Press. Министр подчеркнул, что за 4 раундов переговоров стороны не смогли согласовать ни одну из 27 глав документа.

Кроме того, глава Министерства экономики и энергетики ФРГ заявил, что переговоры по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (TTIP) сильно отличаются от соглашения о зоне свободной торговли, которое ЕС ранее заключил с Канадой. По его мнению, этот документ является более равноправным для всех сторон.

Первый раунд переговоров по TTIP прошел 9 июля 2013 года в Вашингтоне. По предварительным данным, соглашение позволит создать свыше 13 млн новых рабочих мест, а также увеличить экспорт из ЕС в США на 6,6% и импорт из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

ФРГ: переговоры по зоне свободной торговле между ЕС и США провалились

Министр экономики и энергетики республики подчеркнул, что стороны не смогли согласовать ни одну из 27 глав документа

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