Президент Узбекистана поступил на стационарное лечение

По мнению экспертов, прохождение медицинского обследования и последующего курса займет определенное время
Президент Узбекистана Ислам Каримов поступил на стационарное лечение, сообщили в правительстве республики.
Как передает информагентство УзА со ссылкой на экспертов, полное медицинское обследование и последующее лечение займут определенное время. Министерство не уточняет подробности о характере заболевания узбекского лидера.
78-летний Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он возглавлял Узбекскую ССР (с 1989 по 1991 год).
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