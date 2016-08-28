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Президент Узбекистана поступил на стационарное лечение

По мнению экспертов, прохождение медицинского обследования и последующего курса займет определенное время

Президент Узбекистана Ислам Каримов поступил на стационарное лечение, сообщили в правительстве республики.

Как передает информагентство УзА со ссылкой на экспертов, полное медицинское обследование и последующее лечение займут определенное время. Министерство не уточняет подробности о характере заболевания узбекского лидера.

78-летний Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он возглавлял Узбекскую ССР (с 1989 по 1991 год).

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Президент Узбекистана поступил на стационарное лечение

По мнению экспертов, прохождение медицинского обследования и последующего курса займет определенное время

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