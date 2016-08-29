Минобороны построит новый стартовый комплекс для «Ангары» к 2019 году

Министерство обороны РФ планирует к 2019 году построить на космодроме Плесецк новый стартовый стол для ракет семейства «Ангара». Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в Спецстрое РФ.

— График строительства уже согласован, новый стол будет создаваться с учетом опыта, полученного нами при строительстве первого стартового комплекса «Ангары» на Плесецке, — рассказал собеседник в Спецстрое. — Это естественно, что когда ты строишь что-то впервые, то по итогам получаешь определенный опыт и понимаешь, как уже в следующий раз сделать лучше.

Первый и единственный на сегодняшний день стартовый комплекс для ракет «Ангара» был построен на Плесецке в 2014 году, к сегодняшнему дню с него осуществлено два испытательных пуска. Если второй стартовый стол военные успеют построить к 2019 году, то получится, что и вторая пусковая установка для «Ангары» появится на Плесецке, потому что «Роскосмос» планирует построить старт для «Ангары» на Восточном к 2020 году. Очевидно, что в ближайшие годы именно Минобороны будет основным заказчиком и пусковым оператором «Ангары». Как заявлял в интервью «Известиям» генеральный директор Центра Хруничева Андрей Калиновский, до 2020 года предприятие планирует ежегодно выпускать по две тяжелые ракеты «Ангара-А5» и по одной легкой «Ангара 1.2». А начиная с 2020 года «Хруничев», открыв серийное производство в Омске, планирует выпускать до ста универсальных ракетных модулей (УРМ) в год. Сто УРМов — это, если считать в носителях «Ангара-А5», двадцать таких ракет в год.

Начальник группы информационного обеспечения Космических войск ВКС России Алексей Золотухин от комментариев воздержался.

Во времена Советского Союза именно Плесецк удерживал первое место в мире по количеству пусков ракет космического назначения: в 1970–1980 годах с самого северного космодрома мира производилось до 40% космических запусков от общемирового объема. Всего с космодрома Плесецк осуществлено более 1600 пусков ракет-носителей, главным образом в интересах военных.

— Надо учитывать, что уже существующий стартовый стол для «Ангары» на Плесецке будет сильно загружен, и поэтому второй стартовый комплекс нужно построить обязательно, — говорит главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин. — Кроме того, со второго стартового стола будут запускаться ракеты с кислородно-водородным разгонным блоком, а для этого нужна специальная инфраструктура. Ну и, естественно, необходимо дублирование — в случае аварий или просто каких-то неисправностей, требующих большого времени на исправление, второй старт будет работать. Так что второй старт нужен.

По мнению научного руководителя Института космической политики, стартовый комплекс для «Ангары» было бы рациональней строить на космодроме Восточный.

— Политика в области космической деятельности требует развивать Восточный, и если нашли деньги на строительство, то почему не на Восточном решили строить? Тем более что запуская ракеты с северных широт, ты неминуемо теряешь часть массы выводимой полезной нагрузки, — говорит Моисеев. — Если руководствоваться не ведомственными, а общегосударственными интересами, то второй стартовый стол нужно, конечно же, строить на Восточном. И потом военные не так часто запускают космические аппараты, чтобы им нужно было два стартовых стола на Плесецке.

До недавнего времени «Роскосмос» планировал построить на Восточном сразу два стартовых стола для «Ангары» — один для запусков «Ангары А5», а второй специально должен был делаться под пилотируемую программу, то есть пуски ракет «Ангары А5П» и «Ангары А5В». Однако на этапе согласования проекта Федеральной космической программы на 2016–2025 годы (ФКП-25) от планов по строительству второго стола пришлось отказаться, что позволило сократить бюджет ФКП-25 на несколько десятков миллиардов рублей. После этого конструкторы «Роскосмоса» нашли инженерное решение, которое позволит расширить функционал единственной стартовой позиции для «Ангары» на Восточном таким образом, чтобы с него можно было запускать все типы ракет «Ангара».

В «Роскосмосе» ситуацию не прокомментировали.