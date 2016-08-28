Росберг победил в Гран-при Бельгии, сократив отставание от Хэмилтона

Россиянин Даниил Квят занял 14-е место
Немецкий пилот Mercedes Нико Росберг завоевал первенство на 13-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бельгии. Гонка прошла на трассе Спа–Франкоршам в Спа.
Второе время показал австралиец Даниэль Риккардо из команды Red Bull. На третьем месте — британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes).
Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, занял 14-ю строчку. Его партнер по команде испанский пилот Карлос Сайнс-младший сошел из-за лопнувшей покрышки на первых кругах гонки.
Победа Нико Росберга, в активе которого теперь находится 223 балла, позволила ему сократить отставание в личном зачете от Льюиса Хэмилтона (232 очка). На третьем месте находится Даниэль Риккардо с 151 баллом. Квят занимает 14-ю строчку с 23 баллами.
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