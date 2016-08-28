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Минспорт Зимбабве опроверг сообщение о задержании 31 олимпийца

Ранее в СМИ появилась информация, что президент страны распорядился взять спортсменов под стражу из-за того, что они не смогли завоевать ни одной медали

Власти Зимбабве опровергли сообщения о задержании всех олимпийских спортсменов национальной сборной, которые не смогли принести стране ни одной медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее в местных СМИ появилось сообщение, что президент страны Роберт Мугабе якобы распорядился задержать 31 члена олимпийской сборной страны по прибытии на родину, расстроившись из-за того, что олимпийцы не смогли завоевать ни одной медали. В сообщении также было указано, что руководство республики намерено потребовать от спортсменов возмещения трат на их поездку в Бразилию. При этом автор публикации не указал источник.

Как передает агентство Синьхуа, глава минспорта страны Бенсон Дуде заявил, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью, и предположил, что слухи могли возникнуть в социальных сетях.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Минспорт Зимбабве опроверг сообщение о задержании 31 олимпийца

Ранее в СМИ появилась информация, что президент страны распорядился взять спортсменов под стражу из-за того, что они не смогли завоевать ни одной медали

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Сергей Лисин

спортсмен

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