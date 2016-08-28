Цыгане покинут село Лощиновка после погромов из-за убийства ребенка

После погромов, которые произошли в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области из-за убийства девятилетней девочки, цыгане покинут свои дома.

«На сегодняшний день достигнута договоренность, что тем ромам, которые проживали в Лощиновской громаде, завтра с 09.00 дана возможность мирно забрать свои вещи и выехать из села», - приводят «РИА Новости» слова главы Измаильской райгосадминистрации Валентины Стойковой.

Стойкова добавила, что, цыгане понимают, что в сложившейся ситуации они не смогут спокойно жить в этом селе, в связи с этим было принято компромиссное решение об их переезде в другие населенные пункты района.

Также была достигнута договоренность с представителями цыганской общины Измаильского района о назначении ответственных за соблюдение правопорядка в населенных пунктах, где проживают представители ромской национальности. Со стражами правопорядка, в свою очередь, была достигнута договоренность об усилении мероприятий по охране общественного порядка в Лощиновке и других населенных пунктах района.

Напомним, 27 августа в одном из заброшенных домов села Лощиновка был обнаружен труп девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти.​ Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 20-летний цыган, проживавший в данном населенном пункте. Узнав об этом, местные жители в количестве более 300 человек устроили погром домов, принадлежащих представителям ромской национальности.

Отметим, что к моменту начала беспорядков, многие цыгане заблаговременно покинули Лощиновку. По мнению местных жителей, перед убийством девочка могла быть изнасилована.

Погромщики остановились только после того, как в ситуацию вмешались представители местной власти. Местные жители потребовали выселить цыган из села. На место погромов цыганских домов прибыли силы Национальной полиции.

По факту убийства ребенка правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящий момент, подозреваемый в совершении страшного преступления задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Кроме того, полиция завела уголовное дело по факту погромов по статье «Уничтожение или повреждение имущества».