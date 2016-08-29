В Москве началась вторая волна демонтажа самостроя

Тяжелая техника начала демонтаж торговых павильонов на Большой Семеновской улице в Москве, признанных городскими властями самостроем.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости города Москвы Сергея Шогурова, почти 80 объектов самостроя будут демонтированы в российской столице в ночь на 29 августа.

«77 объектов самостроя, расположенные в местах общественного пользования будут сегодня демонтированы. Это будет проходить в три этапа: демонтаж, расчистка территории и облагораживание площадки. К утру понедельника планируется полностью завершить первый этап», - приводит «Интерфакс» слова Шогурова.

Шогуров отметил, что общая площадь сносимых объектов самостроя из второй волны составляет 30,5 тыс. кв. метров. Сейчас 30 объектов из сносного списка демонтированы их владельцами самостоятельно.

«Общая площадь сносимых объектов самостроя составляет 30,5 тыс. кв. метров. Из 107 объектов, вошедших в список постановления правительства Москвы номер 356, 30 объектов снесено собственниками самостоятельно», - добавил Шогуров.

Также, по его словам, в настоящее время 47 собственников обратились за помощью в демонтаже к префектурам.

Руководитель Госинспекции по недвижимости города Москвы подчеркнул, что подлежащие сносу строения возведены незаконно, без разрешения городских властей и в непосредственной близости от метро.

Шогуров также сообщил, что после того, как будут закончены работы по сносу, столичные власти могут составить новый список объектов, которые войдут в третью волну ликвидации самостроев на территории Москвы.